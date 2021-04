Paura per il difensore giallorosso: tre rapinatori lo sorprendono nel sonno (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, Paura per Chris Smalling, rapinato nella notte da tre uomini armati: il difensore giallorosso è stato derubato di gioielli in oro e tre Rolex. Smalling rapinato, tre uomini armati in casa del calciatore della Roma su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma,per Chris Smalling, rapinato nella notte da tre uomini armati: ilè stato derubato di gioielli in oro e tre Rolex. Smalling rapinato, tre uomini armati in casa del calciatore della Roma su Notizie.it.

Appia, che paura per Chris Smalling. Ladri entrano in casa e rubano gioielli Brutta disavventura per il difensore della Roma Chris Smalling. Alcuni ladri sono entrati in casa (Appia) e lo hanno derubato..

