Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri incantano al World Team Trophy. Azzurri secondi nel libero (Di venerdì 16 aprile 2021) Arriva ancora una seconda posizione per l’Italia alla Maruzec Intec Arena di Osaka (Giappone), impianto sportivo teatro questo fine settimana del World Team Trophy 2021, gara biennale a squadre di Pattinaggio di figura. Dopo Nicole Della Monica-Matteo Guarise anche i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno conquistato il secondo posto, stavolta nel segmento più lungo, portando al Team azzurro altri preziosissimi undici punti. Una danza libera di grande bellezza, tecnica, intensità e credibilità quella pattinata dagli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, ancora più fluida rispetto a quella eseguita alla rassegna iridata di Stoccolma, inaugurata con la trottola d’insieme combinata (livello 4) e proseguita con la sequenza di twizzles (livello 4), ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Arriva ancora una seconda posizione per l’Italia alla Maruzec Intec Arena di Osaka (Giappone), impianto sportivo teatro questo fine settimana del2021, gara biennale a squadre didi. Dopo Nicole Della Monica-Matteo Guarise anche i danzatori Charlène-Marcohanno conquistato il secondo posto, stavolta nel segmento più lungo, portando alazzurro altri preziosissimi undici punti. Una danza libera di grande bellezza, tecnica, intensità e credibilità quella pattinata dagli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, ancora più fluida rispetto a quella eseguita alla rassegna iridata di Stoccolma, inaugurata con la trottola d’insieme combinata (livello 4) e proseguita con la sequenza di twizzles (livello 4), ...

