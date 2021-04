Pattinaggio artistico: Della Monica Guarise secondi nello short al World Team Trophy 2021, Mishina-Galliamov sul velluto (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicole Della Monica e Matteo Guarise regalano 11, pesantissimi, punti all’Italia nello short program delle coppie al Wolrd Team Trophy 2021, competizione a squadre di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Osaka, in Giappone. Gli azzurri infatti hanno conquistato una meritata seconda posizione, cedendo il passo esclusivamente ai detentori del titolo iridato, i russi Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov. I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, interpretando il loro bellissimo short ispirato al lockdown, hanno inaugurato la performance con un buon triplo salchow in parallelo, per poi passare al triplo twist, chiamato di livello 4 come il sollevamento del gruppo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicolee Matteoregalano 11, pesantissimi, punti all’Italiaprogram delle coppie al Wolrd, competizione a squadre diin fase di svolgimento a Osaka, in Giappone. Gli azzurri infatti hanno conquistato una meritata seconda posizione, cedendo il passo esclusivamente ai detentori del titolo iridato, i russi Anastasia-Alexandr. I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, interpretando il loro bellissimoispirato al lockdown, hanno inaugurato la performance con un buon triplo salchow in parallelo, per poi passare al triplo twist, chiamato di livello 4 come il sollevamento del gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Ancona, riqualificazione impianti sportivi: i progetti dell'Amministrazione comunale La copertura pressostatica avrà le dimensioni di 22,50 x 62,50 metri e un'altezza di circa 9 metri e consentirà lo svolgimento degli allenamenti e anche delle gare di pattinaggio artistico durante ...

Sport: l'Associazione atleti olimpici si colora di rosa La Tinghi è stata più volte iridata di pattinaggio artistico negli anni 90. Ad affiancare la Tinghi come vice presidente in quota olimpici, Gianfranco Demenego, azzurro di maratona all'Olimpiade di ...

Pattinaggio artistico Pioggia di medaglie per la Diavoli Verde Rosa Prima fase del campionato nazionale Uisp, al Palasavelli gli atleti della Diavoli Verde Ros ahanno portato a casa 15 ori e 6 argenti. Questi i risultati nella specialità Formula: oro per Giacomo Volta ...

