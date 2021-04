Pass per gli spostamenti, attività all'aperto, piscine: il calendario delle riaperture, che cosa cambia (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo presieduto da Mario Draghi ha fissato la road-map che dovrà guidare l'Italia verso un graduale ritorno alla normalità, o meglio alla nuova realtà della vita ai tempi del coronavirus. È finito il tempo della prigionia in casa, anche perché pure il ministro Roberto Speranza ha finalmente “scoperto” che il contagio è molto più difficile all'aperto che al chiuso se si prendono i dovuti accorgimenti. Riaprire in sicurezza si può e l'Italia si prepara a farlo, anche se a piccoli Passi. Dal 26 aprile saranno reintrodotte le zone gialle, anche se “rafforzate”, e soprattutto le attività di ristorazione, sport e spettacolo all'aperto. Dal 15 maggio riapriranno anche le piscine all'aperto, poi il primo giugno sarà la volta delle palestre e infine il primo luglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo presieduto da Mario Draghi ha fissato la road-map che dovrà guidare l'Italia verso un graduale ritorno alla normalità, o meglio alla nuova realtà della vita ai tempi del coronavirus. È finito il tempo della prigionia in casa, anche perché pure il ministro Roberto Speranza ha finalmente “scoperto” che il contagio è molto più difficile all'che al chiuso se si prendono i dovuti accorgimenti. Riaprire in sicurezza si può e l'Italia si prepara a farlo, anche se a piccolii. Dal 26 aprile saranno reintrodotte le zone gialle, anche se “rafforzate”, e soprattutto ledi ristorazione, sport e spettacolo all'. Dal 15 maggio riapriranno anche leall', poi il primo giugno sarà la voltapalestre e infine il primo luglio ...

Advertising

borghi_claudio : @AntiPUDE @GabrieleFigini @M_Fedriga Mi pare ovvio che l'obiettivo sia quello... Però come ho detto altre volte al… - borghi_claudio : @DuccioTessadri @M_Fedriga Vuol dire che NON si chiederà nessun pass vaccinale e quindi le regole per le riaperture varranno per tutti. - La7tv : #tagada Il premier Mario #Draghi ringrazia il Ministro della Salute Roberto #Speranza per il lavoro svolto sulle… - Flavr7 : RT @lordfed3: Il mio pass per lo spostamento tra regioni. #noalpass - Sakurauchi_Hime : RT @DVecchiaccio: @PraesesMundi Come sempre il semplice trucco per interpretare correttamente le parole di questi ipocriti è leggere l'oppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pass per Covid, Draghi: 'Riapriamo il Paese, rischio ragionato'. SEGUI LA DIRETTA Draghi ha confermato che il 26/4 aprile sarà la data per l'allentamento delle misure. 'C'e' un ... Gli spostamenti saranno consentiti invcece tra regioni gialle e con un pass, un certificato, tra ...

Riaperture, Draghi: 'Rischio ragionato, norme restano scrupolose. Spostamenti tra Regioni di colore diverso solo con un pass' ... specificando che verranno consentiti a breve, mentre per quelli tra zone arancioni e rosse sarà introdotto un ' pass '. L'auspicio è che si tratti di una riapertura definitiva del Paese. 'Se i ...

Le riaperture sono fondate sulle attività all'aperto, dove le possibilità di contagio sono ridotte. Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...

Serie A2 Old Wild West – la presentazione dei recuperi domenicali nel girone rosso Si giocano quattro recuperi nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, nella giornata di domenica 18 aprile: Cento-Npc Rieti, San Severo-Forlì, Latina-Pistoia e Ferrara-Chieti. Il campionato di Serie ...

Draghi ha confermato che il 26/4 aprile sarà la datal'allentamento delle misure. 'C'e' un ... Gli spostamenti saranno consentiti invcece tra regioni gialle e con un, un certificato, tra ...... specificando che verranno consentiti a breve, mentrequelli tra zone arancioni e rosse sarà introdotto un ''. L'auspicio è che si tratti di una riapertura definitiva del Paese. 'Se i ...Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...Si giocano quattro recuperi nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, nella giornata di domenica 18 aprile: Cento-Npc Rieti, San Severo-Forlì, Latina-Pistoia e Ferrara-Chieti. Il campionato di Serie ...