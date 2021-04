Partito da Roma il primo treno Covid free (Di venerdì 16 aprile 2021) primo segnale di un lento ritorno alla normalità pre-epidemia: è Partito da Roma, con destinazione Milano, il primo treno Covid free (Getty Images)Continua il braccio di ferro tra il governo e i Presidenti delle Regioni sul tema delle riaperture. “Come Conferenza delle Regioni consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date nelle linee guida per le riaperture, non cerchiamo lo scontro. La nostra proposta è costruttiva, poi il Governo farà le dovute scelte“. Così il neopresidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Ma nella lettera di accompagnamento – ha precisato – abbiamo chiesto di favorire in via sperimentale le attività che si possono svolgere all’aperto, ciò potrebbe permettere un anticipo di date e la prudenza necessaria in questo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021)segnale di un lento ritorno alla normalità pre-epidemia: èda, con destinazione Milano, il(Getty Images)Continua il braccio di ferro tra il governo e i Presidenti delle Regioni sul tema delle riaperture. “Come Conferenza delle Regioni consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date nelle linee guida per le riaperture, non cerchiamo lo scontro. La nostra proposta è costruttiva, poi il Governo farà le dovute scelte“. Così il neopresidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Ma nella lettera di accompagnamento – ha precisato – abbiamo chiesto di favorire in via sperimentale le attività che si possono svolgere all’aperto, ciò potrebbe permettere un anticipo di date e la prudenza necessaria in questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Partito Roma Elezioni Roma, Pd proporrà primarie per il 20 giugno Martedì tavolo di coalizione: "Siamo saldamente il primo partito della Capitale e il centrosinistra, unito, può vincere ogni sfida" Il Pd di Roma proporrà il 20 giugno come data per le primarie per le elezioni amministrative romane. 'Siamo e restiamo sempre ...

