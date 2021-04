Partite Iva | precari | autonomi e freelance | i dannati del Covid-19 La diretta di MillenniuM Live con Portanova | Petrini e De Masi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva

...ecc) che fino a non troppo tempo fa rappresentavano, specie al sud, una fetta rilevante di elettorato e che oggi rischiano di non ritrovarsi più nel Movimento. Un senso di spaesamento ...... scadenze, calcolo e versamento Nel vademecum del 14 aprile l'Agenzia illustra il funzionamento del portale "Fatture e corrispettivi", per aiutare lea: verificare di aver correttamente ...A scoprire la frode la compagnia della Guardia di Finanza di San Donà di Piave a seguito di controlli su compravendita di carburanti. Alla fine i militari hanno conteggiato fatture false per 113 milio ...ROMA – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle scorse ore ha approvato la proposta di riparto dei 800 milioni di euro messi a disposizione dal Decreto Sostegni al Turismo di Montag ...