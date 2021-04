Parte il primo treno Covid free da Roma a Milano. A bordo solo con tamponi negativi (Di venerdì 16 aprile 2021) Da Roma Termini Parte alla volta di Milano il primo Frecciarossa Covid free. Capienza del 50%, posti a scacchiera e tampone negativo Trenitalia fa sapere che oggi è partito il primo treno Covid free dalla stazione Roma Termini. Il Frecciarossa arriverà a Milano Centrale senza fermate intermedie. Il treno rispetta comunque tutte le misure di sicurezza del caso: mascherina obbligatoria, capienza del 50%, disposizione dei posti a scacchiera, dispenser di igienizzante e kit di sicurezza per i passeggeri. Unica novità è che per poter salire a bordo occorre esibire un tampone negativo. “Siamo i primi in Europa ad aver lanciato un treno ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) DaTerminialla volta diilFrecciarossa. Capienza del 50%, posti a scacchiera e tampone negativo Trenitalia fa sapere che oggi è partito ildalla stazioneTermini. Il Frecciarossa arriverà aCentrale senza fermate intermedie. Ilrispetta comunque tutte le misure di sicurezza del caso: mascherina obbligatoria, capienza del 50%, disposizione dei posti a scacchiera, dispenser di igienizzante e kit di sicurezza per i passeggeri. Unica novità è che per poter salire aoccorre esibire un tampone negativo. “Siamo i primi in Europa ad aver lanciato un...

Advertising

Linkiesta : Il caso Bettini dimostra che Letta non può stare «con Draghi ma anche con Conte». Il Pd è il primo partito nella s… - borghi_claudio : @Marcoc10 @comtedauteuil @VaeVictis @VittorioBanti Se la manifestazione risolvesse anche solo una parte del problem… - patrinelli : - RZIVEROAD : @pewmat a parte che sono delle foto per uno shooting ma non capisco il senso di dire ciò, lui non è il primo e non… - ladyRaccount : RT @yvvnkel: quelli che si lamentano del primo posto di sangiovanni nella classifica di Canova, esattamente dov’erano quando occupava stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte primo La sinergia tra pubblico e privato è l'unico modo per uscire dalla crisi ... la formazione continua come uno degli investimenti più importanti da effettuare; (d) come digitalizzazione per ritenere le nuove tecnologie parte integrante del nostro modus operandi . Il primo atto ...

Roma, passi avanti per Musso Commenta per primo La Roma ha deciso di puntare su Juan Musso, portiere argentino dell'Udinese, valutato 30 milioni dal club friulano. Che difficilmente concede sconti. Almeno parte della somma, i Friedkin sperano ...

Roma, partiti da Termini i primi treni Covid-free: si viaggia solo con tampone negativo Al via oggi primi treni Covid-free di Trenitalia, dove i passeggeri saranno ammessi solo se negativi al Covid 19. Si tratta di due Frecciarossa no stop nella tratta Roma-Milano, il ...

Istituti Agrari di Rieti e Cittaducale, esce il primo numero di “AAA Agricoltura, Ambiente, Antropologia rurale” RIETI - Gli istituti Agrari di Rieti e Cittaducale festeggiano l’uscita del primo numero di “AAA Agricoltura, Ambiente, Antropologia rurale”, rivista scolastica nata ...

... la formazione continua come uno degli investimenti più importanti da effettuare; (d) come digitalizzazione per ritenere le nuove tecnologieintegrante del nostro modus operandi . Ilatto ...Commenta perLa Roma ha deciso di puntare su Juan Musso, portiere argentino dell'Udinese, valutato 30 milioni dal club friulano. Che difficilmente concede sconti. Almenodella somma, i Friedkin sperano ...Al via oggi primi treni Covid-free di Trenitalia, dove i passeggeri saranno ammessi solo se negativi al Covid 19. Si tratta di due Frecciarossa no stop nella tratta Roma-Milano, il ...RIETI - Gli istituti Agrari di Rieti e Cittaducale festeggiano l’uscita del primo numero di “AAA Agricoltura, Ambiente, Antropologia rurale”, rivista scolastica nata ...