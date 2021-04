Parla Francesco Scarano: Il Teatro Lendi apre le porte alla Tv con “E che teatro!” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospita sul palcoscenico, trasformato in set televisivo, la trasmissione “E che Teatro!” scritta e condotta da Lino D’Angiò e Alan De Luca. Inarrestabile artefice, da ben 11 anni, dell’evoluzione e del successo del Teatro Lendi di Sant’Arpino, il direttore artistico Francesco Scarano, Parla del suo storicizzato spazio e dei difficili Leggi su 2anews (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildi Sant’Arpino ospita sul palcoscenico, trasformato in set televisivo, la trasmissione “E che!” scritta e condotta da Lino D’Angiò e Alan De Luca. Inarrestabile artefice, da ben 11 anni, dell’evoluzione e del successo deldi Sant’Arpino, il direttore artisticodel suo storicizzato spazio e dei difficili

Ultime Notizie dalla rete : Parla Francesco DIRETTA/ Spal Ascoli (risultato 0 - 0) streaming DAZN: marchigiani intraprendenti ... Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Ranieri; Missiroli, Viviani, Segre; Valoti; Di Francesco, ... Si parla di appena 5 partite con la squadra ospite che non è mai riuscita a vincere. La Spal ha vinto ...

L'altra faccia della musica Nel 2020, l'industria musicale globale ha incassato la cifra più alta dal 2002. Si parla di un fatturato di 21.6 miliardi di dollari, con una crescita del 7.4%. Il report annuale di ...di Francesco De ...

De Gregori “L’ho fatto perché ero innamorato”: il legame con la moglie Artista e cantautore dall'incredibile carriera, il legame e quelle parole di Francesco De Gregori sulla moglie Alessandra Chicca Gobbi ...

Speravo de morì prima, Ilary Blasi e l'intervista shock: cosa disse sul ritiro di Totti? In un'intervista del 2016 la moglie di Totti, Ilary Blasi, parlò del ritiro di Francesco Totti Roma scuotendo tutto l'ambiente Roma.

