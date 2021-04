Papu Gomez: “Siviglia come Catania, un giorno tornerò in Italia”. E sull’addio all’Atalanta… (Di venerdì 16 aprile 2021) "A Bergamo c'è tutto di Papu".Parola del Papu Gomez. Diversi sono stati i temi trattati dal trequartista del Siviglia, che ha lasciato l'Atalanta nel corso della sessione invernale di calciomercato dopo sette anni di militanza: dal suo discusso addio alla Dea, al suo possibile ritorno in Italia."Lì ho lasciato tutto. Avevo grandi offerte, tanti soldi, ma non mi interessavano. Io voglio continuare anche a giocare con la Nazionale. Siviglia? Arrivare qui è stata la scelta giusta, poi la città e il clima mi ricordano i tempi di Catania. L'Italia è la mia seconda casa, è come la mia Argentina. Non so cosa succederà, ma penso che tornerò in Italia, un giorno", ha dichiarato ai microfoni di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) "A Bergamo c'è tutto di".Parola del. Diversi sono stati i temi trattati dal trequartista del, che ha lasciato l'Atalanta nel corso della sessione invernale di calciomercato dopo sette anni di militanza: dal suo discusso addio alla Dea, al suo possibile ritorno in."Lì ho lasciato tutto. Avevo grandi offerte, tanti soldi, ma non mi interessavano. Io voglio continuare anche a giocare con la Nazionale.? Arrivare qui è stata la scelta giusta, poi la città e il clima mi ricordano i tempi di. L'è la mia seconda casa, èla mia Argentina. Non so cosa succederà, ma penso chein, un", ha dichiarato ai microfoni di ...

