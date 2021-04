Pallamano, Qualificazioni Mondiali femminili 2021: Italia sconfitta 46-19 dall’Ungheria nella prima sfida (Di venerdì 16 aprile 2021) Si è chiusa con una sconfitta della Nazionale Italiana la prima gara dei play-off di accesso ai Mondiali di Pallamano femminile 2021, con la Selezione del Bel Paese travolta in casa dell’Ungheria per 46-19, al termine di una partita già indirizzata dopo pochi minuti. Avvio di gara molto difficile per le azzurre, che hanno subito un break iniziale di 4-0, trovando la rete solo al 4? con Ramona Manojlovic, con Giada Babbo che al 9? ha riportato il punteggio sul 6-3. A far la differenza la mancina Katrin Klujber, autrice di 7 gol nel solo primo tempo, chiuso sul 23-10. nella ripresa Anett Kisfaludy ha raggiunto il +20 sul 32-12, mentre Laura Rotondo si è distinta come miglior marcatrice dell’Italia con cinque centri. La partita è poi filata via senza ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Si è chiusa con unadella Nazionalena lagara dei play-off di accesso aidifemminile, con la Selezione del Bel Paese travolta in casa dell’Ungheria per 46-19, al termine di una partita già indirizzata dopo pochi minuti. Avvio di gara molto difficile per le azzurre, che hanno subito un break iniziale di 4-0, trovando la rete solo al 4? con Ramona Manojlovic, con Giada Babbo che al 9? ha riportato il punteggio sul 6-3. A far la differenza la mancina Katrin Klujber, autrice di 7 gol nel solo primo tempo, chiuso sul 23-10.ripresa Anett Kisfaludy ha raggiunto il +20 sul 32-12, mentre Laura Rotondo si è distinta come miglior marcatrice dell’con cinque centri. La partita è poi filata via senza ...

