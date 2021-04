Palermo, l’obiettivo è blindare i play-off: 6 punti per la matematica certezza, ma se il Monopoli perde… (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Palermo ha bisogno di 6 punti per la matematica certezza di conquistare i play-off.I rosanero già domenica avranno il primo dei tre banchi di prova, infatti ci sarà la sfida contro il Bari che in caso di vittoria potrebbe addirittura regalare anticipatamente un posto negli spareggi. Questo dipenderà dal risultato del Monopoli: se i pugliesi perderanno a Potenza, infatti, il Palermo sarebbe certo di un posto tra le prime 10. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi hanno comunque il destino nelle proprie mani, in caso di arrivo a pari punti proprio con il Monopoli avrebbero l'ulteriore vantaggio di una migliore differenza reti negli scontri diretti.Momento decisivo ma non determinante per il Palermo come ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilha bisogno di 6per ladi conquistare i-off.I rosanero già domenica avranno il primo dei tre banchi di prova, infatti ci sarà la sfida contro il Bari che in caso di vittoria potrebbe addirittura regalare anticipatamente un posto negli spareggi. Questo dipenderà dal risultato del: se i pugliesi perderanno a Potenza, infatti, ilsarebbe certo di un posto tra le prime 10. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi hanno comunque il destino nelle proprie mani, in caso di arrivo a pariproprio con ilavrebbero l'ulteriore vantaggio di una migliore differenza reti negli scontri diretti.Momento decisivo ma non determinante per ilcome ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, l'obiettivo è blindare i play-off: 6 punti per la matematica certezza, ma se il Monopoli perde...… - Mediagol : #Palermo, l'obiettivo è blindare i play-off: 6 punti per la matematica certezza, ma se il Monopoli perde...… - ILOVEPACALCIO : Stasera la #Casertana può scavalcare il #Palermo. #Guidi ci crede: «Vincere contro la #Viterbese per raggiungere l'… - MeridioNews : Vaccini, somministrazioni in Fiera anche fino a mezzanotte Costa: «L'obiettivo è garantire 800 dosi giornaliere in… -