(Di venerdì 16 aprile 2021) «Robertoè un ragazzo». Così, al programma di, “”, la trasmissione di approfondimento politico su LA7, ha tentato di spiegare le difficoltà del ministro della Salute nel gestire un’emergenza sanitaria senza precedenti, quella del Covid-19. leggi anche l’articolo —> Riaperture,sceglie prudenza ma la Lega vuole accelerare: ecco le date plausibili “”,: «Gliil…»,intervenuto nell’informativa alla Camera in merito all’aggiornamento della campagna vaccinale ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Fabio Volo difende il lavoro del Ministro #Speranza: 'Prima tutta la colpa del #Covid era dei cinesi, o… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio difende l'operato del Ministro Roberto #Speranza: 'Rischia il posto? Rischiamo noi se p… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio ribadisce come il governo #Draghi non può fare miracoli: 'Ora nessuno critica, l'aria è… - zazoomblog : “Otto e mezzo” Fabio Volo difende Speranza: «Gli rode il…» Lilli Gruber basita - #“Otto #mezzo” #Fabio #difende - Antonio39148566 : RT @ErmannoKilgore: Marco Travaglio: 'Speranza rischia? Rischiamo noi se perdiamo questo ministro, ne arriverebbe uno squilibrato sulla lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Otto mezzo

Gruber con Travaglio 'doppia' le concorrenti (Palombelli con Tremonti, Moreno con Bettini) Su La7 per '', con Marco Travaglio, Fabio Volo, Concita De Gregorio ospiti di Lilli Gruber 2,047 ...Lo scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nella motivazioni della sentenza di condanna aanni edi Silvana Saguto, accusata di corruzione e abuso d'ufficio per la gestione dei ...Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - E' stato uno dei perni del processo all'ex Presidente della Sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, condannata ...MOSCA, 16 APR - In Russia sono stati vaccinati contro il Covid-19 oltre otto milioni di abitanti: lo ha detto la vice premier Tatiana Golikova, ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "Qui è già stata mostr ...