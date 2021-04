Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 16/04/2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Venere è appena entrata nella tua casa delle partnership, quindi è il momento di risanare ogni discordia recuperare l’armonia. Se recentemente hai avuto dei contrasti, potrebbero anche risolversi da soli perché il generoso Giove e l’amorevole Sole lavoreranno insieme, uno dal tuo settore domestico e l’altro da quello dei conflitti. Il Sole governa anche l’amore, e la serenità che porterà nella tua vita di tutti i giorni ti aiuterà ad alleviare lo stress che potresti aver accumulato di recente. Giove invece ti donerà un po’ della sua positività. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Venere è appena entrata nella tua casa delle partnership, quindi è il momento di risanare ogni discordia recuperare l’armonia. Se recentemente hai avuto dei contrasti, potrebbero anche risolversi da soli perché il generoso Giove e l’amorevole Sole lavoreranno insieme, uno dal tuo settore domestico e l’altro da quello dei conflitti. Il Sole governa anche l’amore, e la serenità che porterà nella tua vita di tutti i giorni ti aiuterà ad alleviare lo stress che potresti aver accumulato di recente. Giove invece ti donerà un po’ della sua positività. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

