Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 16/04/2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) La recente Luna nuova ha posto al centro dei tuoi interessi la questione della casa. Giove, in collaborazione con il Sole, oggi accrescerà la tua urgenza al riguardo. Potresti riuscire a trovare in affitto l'appartamento perfetto, oppure decidere di comprarne uno. Se così fosse, potresti trovare un'ottima occasione. Un'altra possibilità è che tu possa incrementare il tuo patrimonio attraverso una transazione immobiliare. Amica.

