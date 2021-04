Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 16/04/2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tuo lavoro potrebbe essere pronto a decollare verso una nuova direzione, perché l’energia della recente Luna nuova è ancora forte nel tuo settore professionale. Oggi riceverai anche un supporto dalla dinamica conversazione tra il Sole e il fortunato Giove. Con questi due pianeti che discutono della tua vita lavorativa, potresti anche ricevere qualche guadagno extra. Forse la tua paga base verrà integrata con delle commissioni, oppure potrebbero esserci delle buone prospettive per ricevere un bonus. Un’altra possibilità è che tu riesca a ricevere una promozione. Bello, vero? Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tuo lavoro potrebbe essere pronto a decollare verso una nuova direzione, perché l’energia della recente Luna nuova è ancora forte nel tuo settore professionale. Oggi riceverai anche un supporto dalla dinamica conversazione tra il Sole e il fortunato Giove. Con questi due pianeti che discutono della tua vita lavorativa, potresti anche ricevere qualche guadagno extra. Forse la tua paga base verrà integrata con delle commissioni, oppure potrebbero esserci delle buone prospettive per ricevere un bonus. Un’altra possibilità è che tu riesca a ricevere una promozione. Bello, vero? Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

