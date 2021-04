Ornella Vanoni contro Miguel Bosé: “Negazionista folle” (Di venerdì 16 aprile 2021) La cantante ha commentato duramente le ultime dichiarazioni di Miguel Bosé rilasciate in un’intervista alla tv spagnola. (Getty Images)In un commento al veleno, Ornella Vanoni stronca il suo collega Miguel Bosé. Ad accendere la miccia tra i due sono le ultime dichiarazioni sul Covid che il cantante ha rilasciato in un’intervista alla tv spagnola La Sexta. “Sono un Negazionista e lo dico a testa alta” aveva detto Bosé. Dichiarazioni che gli sono costati anche il blocco da parte di Twitter. Leggi anche -> Isola dei famosi, rientro Miryea e Vera: “Che Buffonata”. Scoppia la rivolta Ornella Vanoni furiosa contro Miguel Bosé “C’è un disegno che non si ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) La cantante ha commentato duramente le ultime dichiarazioni dirilasciate in un’intervista alla tv spagnola. (Getty Images)In un commento al veleno,stronca il suo collega. Ad accendere la miccia tra i due sono le ultime dichiarazioni sul Covid che il cantante ha rilasciato in un’intervista alla tv spagnola La Sexta. “Sono une lo dico a testa alta” aveva detto. Dichiarazioni che gli sono costati anche il blocco da parte di Twitter. Leggi anche -> Isola dei famosi, rientro Miryea e Vera: “Che Buffonata”. Scoppia la rivoltafuriosa“C’è un disegno che non si ...

Advertising

Corriere : Ornella Vanoni attacca Miguel Bosé: «Negazionista folle, neuroni bruciati dagli eccessi» - k226xq : sì hai ragione perfettamente più hanno possibilità la gente è più sbandano di testa Ornella Vanoni scatenata contro… - GammaStereoRoma : Ornella Vanoni - Isole Viaggianti - GuglielmoMazzo3 : Excited to share my list of top 3 Italian songs from the 60'/70' where the singer also has a peculiar voice. Margh… - Grazia_MB : RT @ElisabettaIori3: Ornella Vanoni - Isole Viaggianti (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni Ornella Vanoni scatenata contro Miguel Bosé: 'Ha i neuroni bruciati dagli eccessi...' Ornella Vanoni è scatenata contro Miguel Bosé. A farla infuriare sono le dichiarazioni del cantante, che si è detto negazionista in merito alla pandemia da Coronavirus ( ) nonostante la madre Lucia ...

Lirica, Cantarelli - Potenza lanciano l'album progetto 'Renaissance' Ha lavorato e composto per Aretha Franklin, Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Mannoia, Renis, Stevie Wonder, Joe Cocker, Mariah Carey, Bonnie Tyler, Amy Stuart, Quincy Jones, Michael Jackson e tanti ...

Noemi protagonista di “Suite 102.5 Prime Time Live” L'artista si esibirà live dopo la sua partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano ‘Glicine’ ...

Ornella Vanoni scatenata contro Miguel Bosé: “Ha i neuroni bruciati dagli eccessi…” La leggenda della musica italiana si sfoga contro il cantante spagnolo. Che, tra le altre cose, ha raccontato di non credere alla pandemia. E non gliele manda a dire ...

è scatenata contro Miguel Bosé. A farla infuriare sono le dichiarazioni del cantante, che si è detto negazionista in merito alla pandemia da Coronavirus ( ) nonostante la madre Lucia ...Ha lavorato e composto per Aretha Franklin, Mina,, Anna Oxa, Mannoia, Renis, Stevie Wonder, Joe Cocker, Mariah Carey, Bonnie Tyler, Amy Stuart, Quincy Jones, Michael Jackson e tanti ...L'artista si esibirà live dopo la sua partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano ‘Glicine’ ...La leggenda della musica italiana si sfoga contro il cantante spagnolo. Che, tra le altre cose, ha raccontato di non credere alla pandemia. E non gliele manda a dire ...