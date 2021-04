(Di venerdì 16 aprile 2021) Fotografia, Illustrazione, Design, Video Making e Fashion:Talent è l’ultimo progetto diby Redper promuovere e premiare il talento naturale che si cela in ogni persona Innato. Unico. Naturale. Il talento è un bene prezioso. È il mezzo attraverso il quale esprimiamo noi stessi, la nostra vera natura, la nostra ricchezza. Perché niente è più prezioso delle nostre risorse. Da questa idea nasceTalent, il progetto ispirato aby Red, i soft drink con ingredienti di origine naturale al 100%. Un’iniziativa nata per promuovere e premiare il talento naturale che si esprime attraverso linguaggi contemporanei e innovativi. Un invito sincero e appassionato a esprimere se stessi in modo autentico, ma soprattutto originale, ...

Advertising

AD_italia : Organics Talents: Red Bull cerca talenti naturali - AD Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Organics Talents

Da questa idea nasce, il progetto ispirato ai soft drink bioby Red Bull . Un piano d'azione nato per promuovere e premiare il talento naturale che si esprime attraverso ...Da questa idea nasce, il progetto ispirato ai soft drink bioby Red Bull . Un piano d'azione nato per promuovere e premiare il talento naturale che si esprime attraverso ...Fotografia, Illustrazione, Design, Video Making e Fashion: ORGANICS TALENTS è l'ultimo progetto di ORGANICS by Red Bull per promuovere e premiare il talento naturale che si cela in ogni persona ...