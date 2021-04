Operazione ‘Anabolica’ | controlli a bodybuilder e istruttori fitness a Benevento e Caserta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidei Nas di Parma in collaborazione coi colleghi di Modena che hanno dato esecuzione a 26 perquisizioni nei confronti di 20 persone, tutte indagate per traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti. Il nome dell’“Anabolica” ha portato i militari ad effettuarein diversi punti dell’Italia, toccando anche la Campania con verifiche in esercizi e abitazioni a. L’accusa, per tutti, è di aver favorito l’assunzione di farmaci e sostanze dopanti con lo scopo di alterare le prestazioni sportive di atleti o commercializzare le stesse sostanze e altri tipi di farmaci attraverso canali diversi da quelli normalmente autorizzati. Si tratta di un filone di indagini abbastanza lungo, cominciato per l’esattezza all’inizio del 2019 quando un ...