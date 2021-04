Operata la figlia di Gianluca Vacchi | “Non laverò mai la maglia col suo sangue” Foto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Blu Jerusalema, ladi, è stataa causa della malformazione congenita rivelata subito dopo la nascita (). Ladie Sharon Fonseca ha solo sei mesi e l’intervento per correggere la palatoschisi era indispensabile ma inevitabilmente ha portato sofferenza alla piccola. Con lei hanno sofferto la mamma e il papà e ancora una voltaha voluto condividere sul social un momento delicato della loro vita, i uno scatto subito dopo l’operazione per essere vicino ai genitori che affrontano ogni giorno problemi di salute con i loro figli. “Sono stati giorni difficili” ha commentato l’imprenditore mostrando lacon la sua bimba tra le braccia. Sono i primi momenti dopo l’intervento, ...

...scritto l'imprenditore postando uno scatto con la. - - > Leggi Anche Gianluca Vacchi sotto il sole non balla più… fa il giardiniere 'Lunedi il nostro piccolo angelo Blu è stata...Gianluca Vacchi annuncia che laBlu è stataper malformazione Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca davano alla luce la loro primogenita Blu alcuni mesi fa, per poi darne lieto annuncio a ...Questo è il messaggio di Gianluca Vacchi Gianluca Vacchi è entrato nell'immaginario del mondo dei social per i suoi video di grande intrattenimento. La sua piccola Blu Jerusalema, la figlioletta di ci ...Vacchi e Sharon Fonseca, la mamma della bimba, non hanno nascosto al mondo il problema della figlia, una malformazione di cui in effetti non si sente molto parlare. Su Instagram la foto con la piccola ...