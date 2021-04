Open Fiber, la banda ultra larga arriva a Carpi (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – La banda ultra larga di Open Fiber arriva a Carpi. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti annunciato di aver completato il cablaggio delle prime 8mila unità immobiliari della città, che possono ora beneficiare di servizi innovativi come l’Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, e usufruire delle applicazioni più avanzate della pubblica amministrazione. Nel dettaglio – fa sapere Open Fiber in una nota – sono già state cablate le case e gli uffici dei quartieri Cibeno Pile e Pezzana, nella zona Nord del centro urbano, dove quindi è già possibile rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e cominciare a navigare sul web con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Ladi. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti annunciato di aver completato il cablaggio delle prime 8mila unità immobiliari della città, che possono ora beneficiare di servizi innovativi come l’Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, e usufruire delle applicazioni più avanzate della pubblica amministrazione. Nel dettaglio – fa saperein una nota – sono già state cablate le case e gli uffici dei quartieri Cibeno Pile e Pezzana, nella zona Nord del centro urbano, dove quindi è già possibile rivolgersi a uno degli operatori partner die cominciare a navigare sul web con ...

