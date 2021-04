Omofobia: da Loredana Bertè a Malika Ayane, artisti in campo per Ddl Zan (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Da Loredana Bertè a Nina Zilli passando per Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Patty Pravo. Gli artisti scendono in campo per il Ddl Zan. E, sui loro profili social, mostrano una mano con la scritta 'ddl Zan'. Una vera e propria presa di posizione che non ha lasciato insensibile neppure Alessandra Mussolini e che ha coinvolto anche Rocco Siffredi. A partecipare alla levata di scudi a favore del ddl Zan, ci sono anche Lodovica Comello, Enzo Miccio, Martina Colombari e la conduttrice Francesca Fialdini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Daa Nina Zilli passando per, Alessandra Amoroso, Patty Pravo. Gliscendono inper il Ddl Zan. E, sui loro profili social, mostrano una mano con la scritta 'ddl Zan'. Una vera e propria presa di posizione che non ha lasciato insensibile neppure Alessandra Mussolini e che ha coinvolto anche Rocco Siffredi. A partecipare alla levata di scudi a favore del ddl Zan, ci sono anche Lodovica Comello, Enzo Miccio, Martina Colombari e la conduttrice Francesca Fialdini.

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Loredana Orietta Berti si schiera contro l'omofobia: 'Sono a favore della legge Zan' Sono diversi i personaggi dello spettacolo e della musica: da Alessandra Amoroso passando per Fedez, sino ad arrivare a Loredana Bertè, solo per citarne alcuni, che difendono e appoggiano la Legge Zan contro l' omostranfobia . Tra gli ultimi, in ordine di tempo, vi è anche Orietta Berti che si racconta a Open , il ...

Omofobia: De Petris, ddl Zan sia subito calendarizzata In caso contrario, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio commissariamento del parlamento del tutto inaccettabile", conclude Loredana De Petris. .

Omofobia: da Loredana Bertè a Malika Ayane, artisti in campo per Ddl Zan Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Da Loredana Bertè a Nina Zilli passando per Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Patty Pravo. Gli artisti scendono in campo ...

Patty Pravo, Loredana Bertè e Orietta Berti sostengono il ddl Zan Se Lega e Fratelli d'Italia sono dovuti ricorrere a Povia per trovare un cantante disposto a spalleggiare la loro strenua difesa dei crimini d'odio, continua a crescere il lungo elenco di personaggi d ...

