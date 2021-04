Oggi è lutto cittadino nel paese per l'addio a Tonino Salvatori: alle 15 le esequie (Di venerdì 16 aprile 2021) LUNANO - Un primo cittaddino che ha lasciato ricordi ancora forti e vici. Con la scomparsa di Tonino Salvatori, sindaco di Lunano dal 1990 al 2004, l'Amministrazione Comunale interpretando il dolore ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) LUNANO - Un primo cittaddino che ha lasciato ricordi ancora forti e vici. Con la scomparsa di, sindaco di Lunano dal 1990 al 2004, l'Amministrazione Comunale interpretando il dolore ...

Oggi è lutto cittadino nel paese per l'addio a Tonino Salvatori: alle 15 le esequie Con la scomparsa di Tonino Salvatori, sindaco di Lunano dal 1990 al 2004, l'Amministrazione Comunale interpretando il dolore della comunità ha indetto il lutto cittadino .

Il Covid si porta via anche Angelo Costantini, storico fondatore dell’azienda Condor E’ scomparso per Covid, Angelo Costantini, 70 anni, storico fondatore dell’azienda Condor di Sant’Agata Feltria. Era ricoverato da oltre due mesi all’ospedale Infermi di Rimini e si è aggravato negli ...

