Oggi 16 aprile | Santa Bernardette Soubirous e l’apparizione che cambiò la storia

(Di venerdì 16 aprile 2021)Bernardettarese possibile il miracolo del Santuario di Lourdes, dove molti hanno ritrovato la via del Signore. La sua vita fu un grande segno. Il corpo incorrotto diBernadettesi trova sepolto a Nevers da circa 125 anni, nella chiesa del convento di Saint Gildard, casa madre delle Suore della Carità, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Aprile: Fate la carità ai poveri condannati. Oggi Del Turco, domani tutti gl… - Saturnino69 : Ciao, oggi e' un bel giorno. Sono lieto di annunciare il mio nuovo singolo 'Milano' fuori venerdì 16 aprile a mezza… - sbonaccini : Alle 23 superate anche oggi le 25mila vaccinazioni, in totale domani supereremo il milione e 200mila. Capaci di fa… - FGoria : RT @LaStampa: Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 16 aprile 2021 ?? Gli aggiornamenti su - angiuoniluigi : Oggi Venerdì 16 Aprile un buon giorno a tutti voi... -

La valutazione sulla possibilità dell'allentamento delle misure verrà fattadurante la cabina ... ovvero fine. Dal 26potrebbero tornare le zone gialle dove si comincerà con ...... a 20 anni dall'impegno nel Paese, assume adcontorni di ancora grande incertezza: la ... Dopo una prima data fissata al 16, il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavuolu , ha reso noto che -...TREVISO - Gli ambulatori dei medici di famiglia resteranno chiusi per tre giorni: martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 aprile i dottori saranno esclusivamente impegnati a vaccinare contro il coronavi ...In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...