Officina Trenitalia, Mastella rassicura: “L’impianto di manutenzione non chiuderà” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’impianto di manutenzione e pulizia di Trenitalia a Benevento non chiuderà”. Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha chiesto l’intervento dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, il quale ha assicurato al primo cittadino sannita che “è stata fermata la chiusura del sito e si rivedranno i piani strategici”. “Io lavoro per Benevento e per i beneventani, in silenzio e senza caciara”, ha aggiunto la fascia tricolore “a differenza di altri che sbraitano senza ottenere alcun risultato”. Per Mastella che “ringrazia i vertici di Ferrovie dello Stato per l’attenzione”, questo “è un risultato importante perché proietta il sito nelle nuove prospettive di sviluppo di Ferrovie legate ovviamente alla tratta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“die pulizia dia Benevento non”. Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento Clementeche ha chiesto l’intervento dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, il quale ha assicurato al primo cittadino sannita che “è stata fermata la chiusura del sito e si rivedranno i piani strategici”. “Io lavoro per Benevento e per i beneventani, in silenzio e senza caciara”, ha aggiunto la fascia tricolore “a differenza di altri che sbraitano senza ottenere alcun risultato”. Perche “ringrazia i vertici di Ferrovie dello Stato per l’attenzione”, questo “è un risultato importante perché proietta il sito nelle nuove prospettive di sviluppo di Ferrovie legate ovviamente alla tratta ...

Advertising

anteprima24 : ** Officina #Trenitalia, #Mastella rassicura: 'L'impianto di manutenzione non chiuderà' ** - NTR24 : Officina Trenitalia, Mastella: “L’impianto non chiuderà” - anteprima24 : ** Fernando Errico: “Officina di via Valfortore, garantire i livelli occupazionali” ** -

Ultime Notizie dalla rete : Officina Trenitalia Fernando Errico: 'Officina di via Valfortore, garantire i livelli occupazionali' ...dei sindacati ed è giusto richiedere - come classe istituzionale e politica - garanzie sul futuro dell'impianto di Manutenzione e Pulizia della Direzione Regionale Campania di Trenitalia di via ...

Officina treni, De Caro: "Condivido preoccupazione sindacati" ...sulla officina di manutenzione dei materiale rotabile di via Valfortore: 'Condivido le preoccupazioni espresse dai Sindacati di Categoria sulla prospettiva delle Officine di Riparazioni Trenitalia di ...

Il progetto: corse veloci su ferrovia Amministrazione comunale e associazione “ll Mosaico“ unite nel rilancio della ferrovia e della storica officina umbertidese. Un progetto ambizioso che si declina nell’idea di collegamenti rapidi con l ...

Umbertide, il sindaco Carizia: «Per la Fcu coincidenze e un punto commerciale» L'APPELLO UMBERTIDE Corse veloci su rotaia in coincidenza con Trenitalia, collaborazione tra le officine di Umbertide e di Foligno, un punto commerciale di BusItalia a Umbertide. Sono le proposte del.

...dei sindacati ed è giusto richiedere - come classe istituzionale e politica - garanzie sul futuro dell'impianto di Manutenzione e Pulizia della Direzione Regionale Campania didi via ......sulladi manutenzione dei materiale rotabile di via Valfortore: 'Condivido le preoccupazioni espresse dai Sindacati di Categoria sulla prospettiva delle Officine di Riparazionidi ...Amministrazione comunale e associazione “ll Mosaico“ unite nel rilancio della ferrovia e della storica officina umbertidese. Un progetto ambizioso che si declina nell’idea di collegamenti rapidi con l ...L'APPELLO UMBERTIDE Corse veloci su rotaia in coincidenza con Trenitalia, collaborazione tra le officine di Umbertide e di Foligno, un punto commerciale di BusItalia a Umbertide. Sono le proposte del.