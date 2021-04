(Di venerdì 16 aprile 2021) Date e regole: i nodi dei quattro protocolli. Le proposte al tavolo della trattativa in vista delprovvedimento. Proroga per lo stato di emergenza

matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - luigidimaio : Appena concluso il Consiglio dei Ministri. Approvato un nuovo scostamento da 40 miliardi. Con questi soldi finanzi… - rtl1025 : ?? Il presidente del Consiglio Mario #Draghi incontrerà la prossima settimana i rappresentanti di sindacati e impres… - SANTIAGORO03 : Nuovo decreto di maggio, oggi la cabina di regia: spostamenti fra regioni, ristoranti e palestre-… - infoitinterno : La zona gialla torna a maggio: il calendario delle riaperture di Draghi nel nuovo decreto -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Inizia oggi il percorso del governo per scrivere ildi maggio e stabilire le date delle riaperture . Dopo aver esaminato i dati del monitoraggio settimanale ci sarà la prima cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario ...Subito dopo la Festa dei lavoratori, che quasi di certo passeremo in zona rossa, potrebbe scattare la novità più attesa: il ritorno delle zone gialle, che il precedenteaveva congelato. L'...Date e regole: i nodi dei quattro protocolli. Le proposte al tavolo della trattativa in vista del nuovo provvedimento. Proroga per lo stato di emergenza ...«Gradualità» è la parola chiave, il concetto con cui Mario Draghi punta a tenere assieme la volontà di dare un segnale di ritorno alla vita e la necessità di riaprire in sicurezza ...