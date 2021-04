Nuovi colori delle regioni | tre rimangono in zona rossa

(Di venerdì 16 aprile 2021) La situazione sta progressivamente migliorando, ma ancora troppo lentamente per poterci permettere un allentamentorestrizioni generali: il nuovo documento dell’Istituto superiore di sanità fornisce proprio questo quadro. Calano i contagi, così come i ricoverati per Covid negli ospedali, ma i numeri sono ancora piuttosto alti. “E’ necessario ridurre rapidamente il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale”, si legge infatti nel testo. Come ogni venerdì, oggi comunque è il giorno della modifica del colore: vediamo quindi qualicambiano la fascia a partire da lunedì. Coloreoggi quali cambiano: trerosse “La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente ...

Advertising

Corriere : Regioni, oggi i nuovi colori: Campania in arancione, diventano rosse Puglia, Sardegna e... - Corriere : ?? La nuova mappa dell'Italia, da lunedì - gisellebardot : RT @Davidone74: Oggi i nuovi colori delle regioni: solo una passa dal rosso all'arancione - Davidone74 : Oggi i nuovi colori delle regioni: solo una passa dal rosso all'arancione - Rebeka80721106 : RT @Rebeka80721106: @DavLucia Sul ramo della vita spunta il nuovo giorno e ogni mattina abbiamo la possibilità di dare nuovi colori alle no… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi colori

Ma oggi, come ogni vererdì, è anche il giorno degli indici Rt e del cambio didelle Regioni . di abbandonare il vaccino, c'è "la più grande probabilità" che l'Europa non facciaordini, ...Leggi Anchedelle Regioni: almeno 3 restano in rosso. Monitoraggio Iss: altro calo dell'indice Rt, ma resta alta la pressione sugli ospedali L'orario del coprifuoco resta invece fissato ...Grusha ci propone un nuovo cosplay di Zelda, la principessa di Breath of the Wild. Il risultato finale può solo essere descritto come celestiale.. Uno dei grandi punti di forza di Nintendo è la ...è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione, completo dei necessari cablaggi e con 18 proiettori ad immersione, in acciaio inossidabile, dotati di variatore di luminosità e possibilità’ di ...