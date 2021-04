Novità per Bergamo: i certificati anagrafici si fanno gratis e online sul sito del Comune (Di venerdì 16 aprile 2021) Da ora, quindi, ogni cittadino di Bergamo, invece di chiedere un certificato al tradizionale sportello - operazione che comporta in molti casi il pagamento di un diritto di segreteria e dell’imposta di bollo di 16 euro -, può verificare direttamente e gratuitamente i propri dati registrati nell’anagrafe nazionale e stampare una visura o una autocertificazione. Bergamo tra i pochi Comuni della sperimentazione nazionale. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 aprile 2021) Da ora, quindi, ogni cittadino di, invece di chiedere un certificato al tradizionale sportello - operazione che comporta in molti casi il pagamento di un diritto di segreteria e dell’imposta di bollo di 16 euro -, può verificare direttamente e gratuitamente i propri dati registrati nell’anagrafe nazionale e stampare una visura o una autocertificazione.tra i pochi Comuni della sperimentazione nazionale.

Advertising

Adnkronos : Torna la #zonagialla, novità per le #riaperture dei ristoranti. - fanpage : ?? Secondo le indiscrezioni raccolte da - SerieA : Tutti i risultati della 30ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutt… - Cattolica_News : RT @uffstampaTv2000: ??NOVITA' su @TV2000it 'Giovani costruttori': idee universitari italiani per la ripresa #Covid @SapienzaRoma @Unicatt… - webecodibergamo : La novità -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Draghi: "Zona gialla torna da 26 aprile, rischio ragionato" Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi, in conferenza stampa, in relazione alle ... In zona rossa ci sono modalità per suddividere tra didattica in presenza e didattica a distanza", dice il ...

Fondi pensione: come funzionano e cosa sono i nuovi PEPP Fondi pensione e benefici fiscali Per i fondi pensione è prevista la deducibilità dei contributi ... Novità in materia di fondi pensione: i PEPP L'ultima novità in materia di Fondi Pensione sono i PEPP ,...

Sono leannunciate dal premier Mario Draghi, in conferenza stampa, in relazione alle ... In zona rossa ci sono modalitàsuddividere tra didattica in presenza e didattica a distanza", dice il ...Fondi pensione e benefici fiscalii fondi pensione è prevista la deducibilità dei contributi ...in materia di fondi pensione: i PEPP L'ultimain materia di Fondi Pensione sono i PEPP ,...