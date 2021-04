Novena alla Madonna dello Splendore per chiedere grazie – 4° giorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Maria predilige gli umili e non disprezza nessuna delle preghiere del nostro cuore: rivolgiamoci dunque a lei con fiducia. Si racconta che il 22 aprile 1557, la Madonna apparve su una collina al di fuori delle mura di Giulianova (TE), verso mezzogiorno, ad un contadino e poi a tutto il piccolo paese. L’acqua miracolosa del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 16 aprile 2021) Maria predilige gli umili e non disprezza nessuna delle preghiere del nostro cuore: rivolgiamoci dunque a lei con fiducia. Si racconta che il 22 aprile 1557, laapparve su una collina al di fuori delle mura di Giulianova (TE), verso mezzo, ad un contadino e poi a tutto il piccolo paese. L’acqua miracolosa del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

DiocesiPalestri : Inizia venerdì 16 aprile, presso la basilica del santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, la novena… - zazoomblog : Novena alla Madonna dello Splendore per chiedere grazie – 3° giorno - #Novena #Madonna #dello #Splendore - KattInForma : Novena alla Madonna dello Splendore per chiedere grazie – 3° giorno - CiaoKarol : ???? Novena alla veggente di Lourdes: Santa Bernadette ???? RECITA LA SUPPLICA PER CHIEDERE UNA GRAZIA ?????? - italialcentro : RT @CiaoKarol: Chiedi una grazia a Santa Bernadette oggi, 15 Aprile 2021, ultimo e 9° Giorno di Novena: Novena alla veggente di Lourdes: Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Novena alla 12 libri perfetti per tempi incerti 128, 14 ISBN 9788899767686 ACQUISTA QUI il libro Novena 6. RIFLETTERE " PRENDILA CON FILOSOFIA DI ... a seconda delle risposte che date ai bivi incontrati alla fine di alcuni paragrafi. Non una lettura ...

Nuova Rubrica a cura di Salvatore Martinez sui canali social del RnS: "Alla Scuola dello Spirito... e tutto cambia!" ... ideata nel primo lockdown (in cento puntate esatte), e dopo "La gioia di essere liberi!", il programma in undici trasmissioni che ha inaugurato il nuovo anno, il 2021 prosegue ora, fino alla Novena ...

Ferentino – Si celebra il martirio Sant’Ambrogio, aspettando l’inizio della Novena Si avvicina il periodo più “intimo” per la città di Ferentino, quello dei festeggiamenti patronali, per il seconda anno consecutivo però con tantissime restrizioni causate dalla pandemia e soprattutto ...

Movimenti: RnS, dal 16 aprile la nuova rubrica “Alla scuola dello Spirito…e tutto cambia!” "Alla scuola dello Spirito... e tutto cambia!": è la nuova rubrica a cura di Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Mo ...

128, 14 ISBN 9788899767686 ACQUISTA QUI il libro6. RIFLETTERE " PRENDILA CON FILOSOFIA DI ... a seconda delle risposte che date ai bivi incontratifine di alcuni paragrafi. Non una lettura ...... ideata nel primo lockdown (in cento puntate esatte), e dopo "La gioia di essere liberi!", il programma in undici trasmissioni che ha inaugurato il nuovo anno, il 2021 prosegue ora, fino...Si avvicina il periodo più “intimo” per la città di Ferentino, quello dei festeggiamenti patronali, per il seconda anno consecutivo però con tantissime restrizioni causate dalla pandemia e soprattutto ..."Alla scuola dello Spirito... e tutto cambia!": è la nuova rubrica a cura di Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Mo ...