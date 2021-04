Non vedente smarrisce cane guida a Livorno: Polizia lo ritrova (Di venerdì 16 aprile 2021) Una signora non vedente smarrisce il suo cane guida “Mary” e personale della volante lo rintraccia con l’aiuto di alcuni passanti nel giro di poche ore e lo riconsegna. Livorno signora non vedente smarrisce il suo cane guida “Mary” e personale della volante lo rintraccia con l’aiuto di alcuni passanti nel giro di poche ore e Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Una signora nonil suo“Mary” e personale della volante lo rintraccia con l’aiuto di alcuni passanti nel giro di poche ore e lo riconsegna.signora nonil suo“Mary” e personale della volante lo rintraccia con l’aiuto di alcuni passanti nel giro di poche ore e

Ultime Notizie dalla rete : Non vedente Madre non vedente smarrisce il cane guida LIVORNO - Storia a lieto fine per una mamma non vedente e il suo cane guida, un labrador di nome Mary. Nel pomeriggio di ieri la donna aveva smarrito la sua fedele amica a quattro zampe. La donna si trovava in via Bosi con il figlioletto di un ...

Polizia di Stato : una signora non vedente smarrisce il suo cane guida "Mary" e personale della volante lo rintraccia con l'aiuto di alcuni passanti nel giro di poche ... Una signora non vedente smarrisce il suo cane guida "Mary" e lo ritrova grazie alla polizia ed ad alcuni passanti passanti. - Polizia di Stato : una signora non vedente smarrisce il suo cane guida 'Mary' e ...

