Non solo promesse | abbiamo bisogno di certezze

Sommessamente ma non troppo, ricordiamo alla ministra Bonetti, al ministro Franco, al ministro Orlando (rispettivamente Pari Opportunità, Economia e finanze, Lavoro e politiche sociali ) che la Commissione Europea ha evidenziato la necessità fondamentale di destinare risorse importanti alla questione femminile e al di là delle promesse abbiamo bisogno di certezze. Nuove scoperte sono evidenti sull'impatto della crisi del coronavirus sull'uguaglianza di genere in Europa. Dalle perdite di posti di lavoro e l'orario di lavoro ridotto ai picchi di violenza domestica gli effetti della pandemia hanno colpito le donne in modo più duro. Gravi perdite di posti di lavoro nelle professioni dominate dalle donne e sia durante la prima ondata di pandemia che la seconda, l'occupazione femminile si è ridotta di 2,2 milioni in tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Offerte del giorno Amazon: sconti oltre il 20% sui giochi Nintendo Switch! Un prezzo ottimo, non solo considerando che i titoli Nintendo sono poco propensi allo sconto, ma anche e soprattutto per la data di uscita del gioco che, arrivato a novembre dello scorso anno, ha ...

Uomini e Donne, Isabella Ricci lancia un grido d'aiuto: "Gemma Galgani va protetta da..." La dama è una signora distinta, la cui caratteristica che più salta all'occhio è certamente la sua altezza fuori dal comune , ma non solo. Isabella , infatti, è elegantissima e realmente raffinata al ...

Zona rossa solo per Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, Campania verso l'arancione. Rt nazionale in calo a 0,85 La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...

In Francia i rapporti sessuali tra adulti e minori di 15 anni saranno considerati violenze sessuali, e non più solo abusi Giovedì l'Assemblea Nazionale, la Camera bassa del Parlamento francese, ha approvato in via definitiva una legge per la protezione dei minori che prevede ...

