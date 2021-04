“Non poteva che andare così”. Tommaso Stanzani, il colpo di scena ad Amici 20. La decisione della produzione (Di venerdì 16 aprile 2021) Tommaso Stanzani è stato grande protagonista ad ‘Amici 20’, ma nonostante abbia dimostrato un talento eccezionale non è riuscito ad avanzare ed è stato eliminato ad inizio serale. Questa sua eliminazione è stata accolta molto negativamente dal pubblico, che lo ha osannato sui social network. In tanti sono convinti che questa mazzata non sarà un colpo definitivo per la sua carriera, anzi, c’è la convinzione che il suo futuro professionale possa essere caratterizzato da soddisfazioni. In un’intervista rilasciata dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, il giovane ballerino ha svelato chi secondo lui sarà il vincitore: “Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia Stabile, lo spero per lei. Nel canto direi Sangiovanni, è bravo e ci sono tante ragazzine che stravedono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)è stato grande protagonista ad ‘20’, ma nonostante abbia dimostrato un talento eccezionale non è riuscito ad avanzare ed è stato eliminato ad inizio serale. Questa sua eliminazione è stata accolta molto negativamente dal pubblico, che lo ha osannato sui social network. In tanti sono convinti che questa mazzata non sarà undefinitivo per la sua carriera, anzi, c’è la convinzione che il suo futuro professionale possa essere caratterizzato da soddisfazioni. In un’intervista rilasciata dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, il giovane ballerino ha svelato chi secondo lui sarà il vincitore: “Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia Stabile, lo spero per lei. Nel canto direi Sangiovanni, è bravo e ci sono tante ragazzine che stravedono ...

