“Non m’hai mai” è il nuovo singolo di Adriano Formoso (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 1° aprile Adriano Formoso ha inaugurato su RAI 2 una nuova serie televisiva dal titolo “PILLOLE DI CANZONETERAPIA E NEUROPSICOFONIA” all’interno della rubrica “Tutto il bello che c’è”, in onda tutti i giovedì dalle 13:30 per TG2. In occasione della prima puntata della serie, il dottor Formoso ha presentato il suo nuovo brano dal titolo “NON m’hai MAI”, disponibile sulle piattaforme di streaming e su YouTube dal 1° aprile. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 16 aprile. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho composto “Non m’hai mai” il giorno in cui mia sorellina cominciò la chemioterapia consapevole che la vera bellezza di una donna è percepita dai sentimenti che si provano e non dalla razionalità dei canoni estetici. Questa idea ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 1° aprileha inaugurato su RAI 2 una nuova serie televisiva dal titolo “PILLOLE DI CANZONETERAPIA E NEUROPSICOFONIA” all’interno della rubrica “Tutto il bello che c’è”, in onda tutti i giovedì dalle 13:30 per TG2. In occasione della prima puntata della serie, il dottorha presentato il suobrano dal titolo “NONMAI”, disponibile sulle piattaforme di streaming e su YouTube dal 1° aprile. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 16 aprile. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Ho composto “Nonmai” il giorno in cui mia sorellina cominciò la chemioterapia consapevole che la vera bellezza di una donna è percepita dai sentimenti che si provano e non dalla razionalità dei canoni estetici. Questa idea ...

