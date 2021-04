‘Non licenziarlo’, Milly Carlucci e il caso di Ballando con le stelle sui social: cosa è successo dopo quel retweet ‘volgare’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Sta facendo discutere quello che sembra essere un errore del social Media Manager di Ballando con le stelle, che su Twitter ha commesso un errore un po’ grossolano, condividendo un messaggio non certo appropriato per il profilo del programma di Milly Carlucci. Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE — Amici, il direttore di RaiUno svela perchè non ha schierato programmi TV contro De Filippi Il social media manager di Ballando con le stelle rischia il licenziamento dopo quel retweet volgare? Succede di tutto sull’account Twitter del programma di Milly Carlucci. Foto: KikapressBallando: il ... Leggi su funweek (Di venerdì 16 aprile 2021) Sta facendo discuterelo che sembra essere un errore delMedia Manager dicon le, che su Twitter ha commesso un errore un po’ grossolano, condividendo un messaggio non certo appropriato per il profilo del programma di. Masarà mai? LEGGI ANCHE — Amici, il direttore di RaiUno svela perchè non ha schierato programmi TV contro De Filippi Ilmedia manager dicon lerischia il licenziamentovolgare? Succede di tutto sull’account Twitter del programma di. Foto: Kikapress: il ...

gentil____mente : Cioè adesso raga pur di non licenziarlo - mbiscottx : RT @chasingthestars: Milly penso di parlare a nome di tutti quando chiedo di non licenziarlo - Gioo_Gioo00 : RT @chasingthestars: Milly penso di parlare a nome di tutti quando chiedo di non licenziarlo - perfectderavin : RT @chasingthestars: Milly penso di parlare a nome di tutti quando chiedo di non licenziarlo - SailorGio : RT @chasingthestars: Milly penso di parlare a nome di tutti quando chiedo di non licenziarlo -