Nominati tre commissari straordinari per le infrastrutture marchigiane (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA – "Finalmente partiamo con i cantieri", soddisfatto l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli per la firma, da parte del presidente del Consiglio dei ministri, dei decreti di nomina dei commissari straordinari Massimo Simonini, Fulvio Soccodato e Vincenzo Macello, rispettivamente per la Fano-Grosseto E78, la SS4 Salaria e, in campo ferroviario, la Orte-Falconara. "Tre tecnici esperti e di alta professionalità, che sapranno instaurare un rapporto proficuo con tutti gli interlocutori istituzionali, dalle stazioni appaltanti di Anas e Rfi alle amministrazioni pubbliche coinvolte", osserva l'assessore. "A rendere le nomine ancor più promettenti, si aggiungono gli ampi poteri assegnati ai commissari, poteri che consentono una reale velocizzazione delle pratiche, riducendoci i tempi burocratici – osserva l'assessore -. In pratica, i commissari potranno assumere ogni decisione per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedendo anche all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, insieme ai provveditorati interregionali. Inoltre, è previsto che l'approvazione dei progetti da parte dei commissari, d'intesa con i presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisca ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici".

