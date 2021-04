No alla movida, il piano di De Luca per gestire i locali la sera (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo De Luca si sta organizzando per affrontare la movida estiva in arrivo. Soprattutto considerata la recente bozza riguardante una eventuale riapertura nel mese di maggio. Lo farà con un piano ben preciso, riguardante in particolare i locali aperti di sera. LE PROPOSTE DELLE REGIONI – A breve ristoranti e bar potrebbero rimanere aperti fino L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo Desi sta organizzando per affrontare laestiva in arrivo. Soprattutto considerata la recente bozza riguardante una eventuale riapertura nel mese di maggio. Lo farà con unben preciso, riguardante in particolare iaperti di. LE PROPOSTE DELLE REGIONI – A breve ristoranti e bar potrebbero rimanere aperti fino L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : alla movida Spauracchio Sardegna sulle riaperture. Galli: 'Mi preoccupa la scuola' C'è uno spettro che si aggira per l'Italia prossima alla riapertura, un incubo che agita i sonni di qualche ministro e di più d'uno scienziato. È il ... che, a suon di movida, assembramenti e feste ...

De Luca: Riapriamo bar e ristoranti, ma con coprifuoco a mezzanotte Per me possono aprire ristoranti ma dopo mezzanotte non ci deve essere nessuno in mezzo alla strada'. " Nessuno parla della movida che determina il contagio, il problema vero da affrontare in Zona ...

No alla movida, il piano di De Luca per gestire i locali la sera Vincenzo De Luca si sta organizzando per affrontare la movida estiva in arrivo. Soprattutto considerata la recente bozza riguardante una eventuale ...

Campania “arancione”, De Luca: “Dopo mezzanotte nessuno in strada o torneremo indietro” La decisione del ministro della Salute Roberto Speranza sarà ufficiale in queste ore, la cabina di regia del Governo ha indicato le future regione che passano in zona “arancione”, tra queste la Campan ...

