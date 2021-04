Netflix: ecco le nuove produzioni spagnole. Dal reality con Georgina Rodriguez alla serie con Megan Montaner (Di venerdì 16 aprile 2021) Georgina Rodriguez Non saranno soltanto la quarta stagione di Elite, che debutterà il 18 giugno 2021, o l’attesissima conclusione de La Casa di Carta a tenere banco su Netflix nei prossimi mesi. La Spagna produrrà infatti per la piattaforma streaming diverse serie tv e reality destinati ad intrattenere i numerosi abbonati appassionati delle storie iberiche. Progetti ambiziosi, di diverso genere, che puntano a diventare dei veri e propri successi mainstream. Le tre nuove serie tv Netflix realizzerà in collaborazione con la Spagna tre nuove serie tv: la prima si intitolerà Intimidad ed avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura Sarmiento, la proposta streaming sarà ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 aprile 2021)Non saranno soltanto la quarta stagione di Elite, che debutterà il 18 giugno 2021, o l’attesissima conclusione de La Casa di Carta a tenere banco sunei prossimi mesi. La Spagna produrrà infatti per la piattaforma streaming diversetv edestinati ad intrattenere i numerosi abbonati appassionati delle storie iberiche. Progetti ambiziosi, di diverso genere, che puntano a diventare dei veri e propri successi mainstream. Le tretvrealizzerà in collaborazione con la Spagna tretv: la prima si intitolerà Intimidad ed avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura Sarmiento, la proposta streaming sarà ...

questa la serie più vista in assoluto su Netflix che ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo ed ecco il motivo Infatti, è questa la serie più vista in assoluto su Netflix che ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo ed ecco il motivo! CoComelon è riuscita a sorpassare tutte le serie TV ...

Godzilla: Singular Point " trailer e mese di uscita su Netflix Ecco il nuovo trailer: Netflix ha inoltre diffuso la primissima sinossi della serie, la cui trama è ancora avvolta nel mistero: Godzilla, la genesi Godzilla vs. Kong " il film Warner Bros. Italia ...

Netflix: ecco le nuove produzioni spagnole. Dal reality con Georgina Rodriguez alla serie con Megan Montaner Netflix realizzerà in collaborazione con la Spagna tre nuove serie tv: la prima si intitolerà Intimidad ed avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura ...

Infatti, è questa la serie più vista in assoluto su Netflix che ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo ed ecco il motivo! CoComelon è riuscita a sorpassare tutte le serie TV ...

Godzilla: Singular Point " trailer e mese di uscita su Netflix Ecco il nuovo trailer: Netflix ha inoltre diffuso la primissima sinossi della serie, la cui trama è ancora avvolta nel mistero: Godzilla, la genesi Godzilla vs. Kong " il film Warner Bros. Italia ...

Netflix realizzerà in collaborazione con la Spagna tre nuove serie tv: la prima si intitolerà Intimidad ed avrà nel cast Itziar Ituño (Raquel ne La Casa di Carta). Creata da Veronica Fernandez e Laura Sarmiento