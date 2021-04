Nessuna crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman: ecco cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Si sgonfiano come un soufflè mal cotto le voci di una presunta e irreversibile crisi nel fidanzamento del momento quello tra Diletta Leotta e Can Yaman. Vediamo i dettagli Si stanno velocemente sgonfiando le voci di una presunta ed irreversibile crisi nella coppia da gossip del momento, quella composta dalla bella e brava giornalista di DAZN Diletta Leotta e l’attore di Daydream, e prossimo Sandokan, Can Yaman. I fatti. Nei giorni scorsi, all’improvviso, è sparito da Instagram l’accout di Can Yaman. Sulle prime si è pensato ad un hackeraggio ma con le ore è apparso chiaro che l’attore avesse compiuto una sceltra drastica. Una scelta peraltro coerente con l’uscita, avvenuta lo scorso gennaio, da twitter. —>>> ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Si sgonfiano come un soufflè mal cotto le voci di una presunta e irreversibilenel fidanzamento del momento quello trae Can. Vediamo i dettagli Si stanno velocemente sgonfiando le voci di una presunta ed irreversibilenella coppia da gossip del momento, quella composta dalla bella e brava giornalista di DAZNe l’attore di Daydream, e prossimo Sandokan, Can. I fatti. Nei giorni scorsi, all’improvviso, è sparito da Instagram l’accout di Can. Sulle prime si è pensato ad un hackeraggio ma con le ore è apparso chiaro che l’attore avesse compiuto una sceltra drastica. Una scelta peraltro coerente con l’uscita, avvenuta lo scorso gennaio, da twitter. —>>> ...

