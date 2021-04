“Nel sedere”. Iva Zanicchi lo ha detto davvero all’Isola dei Famosi. Lo ‘strano consiglio’ proprio a lui (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella serata del 15 aprile è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, stavolta registrata, condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Purtroppo in Honduras le cose non stanno andando benissimo, infatti dopo l’addio di Beppe Braida per problemi familiari altri due naufraghi sono stati costretti a salutare per sempre il reality show. Infatti, Elisa Isoardi è stata costretta a fare ritorno in Italia per una problematica ad un occhio che necessita di ulteriori accertamenti medici. Anche Brando Giorgi, in seguito ad alcuni approfondimenti sanitari, ha dovuto rinunciare a questa esperienza televisiva ed è andato via. Ma è stata Iva Zanicchi una delle protagoniste assolute dell’appuntamento nel piccoli schermo. Tutto merito di una sua clamorosa ed inaspettata affermazione davanti alle telecamere. Quando tutti hanno ascoltato quelle parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella serata del 15 aprile è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei’, stavolta registrata, condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Purtroppo in Honduras le cose non stanno andando benissimo, infatti dopo l’addio di Beppe Braida per problemi familiari altri due naufraghi sono stati costretti a salutare per sempre il reality show. Infatti, Elisa Isoardi è stata costretta a fare ritorno in Italia per una problematica ad un occhio che necessita di ulteriori accertamenti medici. Anche Brando Giorgi, in seguito ad alcuni approfondimenti sanitari, ha dovuto rinunciare a questa esperienza televisiva ed è andato via. Ma è stata Ivauna delle protagoniste assolute dell’appuntamento nel piccoli schermo. Tutto merito di una sua clamorosa ed inaspettata affermazione davanti alle telecamere. Quando tutti hanno ascoltato quelle parole ...

Advertising

eyesbluelight : Non concepisco come Nicola, 26 anni, sieda beatamente nel parterre over. Un tronista cazzaro con 2637383 corteggiat… - DLabanti : @albest79 markovic ha fatto 3 falli nel primo tempo e veniva da 15 giorni senza allenarsi: 20 minuti problematici.… - LucaPellegri : @myrtamerlino @AntonioSocci1 Un incapace che non ha alcuna idea di sanità e che vale si e no l’1% e che invece di… - danielsun2021mi : @dottorbarbieri Cinema tipo Drive-IN? Sui treni regionali la vocina pre registrata dice di occupare tutti i posti a… - fabius10scudi : RT @StartMagNews: Agcm multa Poltronesofà: nel 2020 ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive. Tutti i dettagli del provvedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel sedere Iva Zanicchi, il consiglio a Awed all'Isola: 'Strofina ortiche nel sedere' Allora, prendi un mazzolino di ortiche e te le strofini nel sedere. Stimola. Sembra una battuta, ma funziona, provate'. Ovviamente tutti hanno subito immaginato una cosa: se è vero che potrebbe ...

Centinaia di agriturismi pronti a ripartire ...pasquale del 2020 e 2021 sono costati 40mila pernottamenti e 20mila pranzi fuori porta in meno nel ... quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato ...

Juve, Bonucci vince la partitella: "Ecco il winning team" Il difensore bianconero posta su Instagram la foto della squadra che si è imposta nell'epilogo dell'ultimo allenamento ...

Frosinone a Pordenone senza il difensore Ariaudo Il centrale non è partito per il Friuli. Rimasto in sede anche Luigi Vitale. Oggi la rifinitura dei canarini a Lignano Sabbiadoro, poi i convocati ...

Allora, prendi un mazzolino di ortiche e te le strofini. Stimola. Sembra una battuta, ma funziona, provate'. Ovviamente tutti hanno subito immaginato una cosa: se è vero che potrebbe ......pasquale del 2020 e 2021 sono costati 40mila pernottamenti e 20mila pranzi fuori porta in meno... quali il distanziamento dei posti afacilmente verificabile, il numero strettamente limitato ...Il difensore bianconero posta su Instagram la foto della squadra che si è imposta nell'epilogo dell'ultimo allenamento ...Il centrale non è partito per il Friuli. Rimasto in sede anche Luigi Vitale. Oggi la rifinitura dei canarini a Lignano Sabbiadoro, poi i convocati ...