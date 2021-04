Nel Def il conto degli aiuti distribuiti nell’anno del lockdown | 56 miliardi su 108 sono andati alle imprese che attaccavano il Sussidistan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Difficile non ripensare al ““, il Paese immaginario evocato lo scorso autunno dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi per sostenere che serviva “una visione diversa dai sussidi per sostenere i settori in difficoltà” a causa del Covid. Che la ripresa richieda soprattutto una spinta agli investimenti nessuno lo nega, ma intanto i numeri messi nero sul bianco dal governo Draghi nel Documento di economia finanza danno la dimostrazione plastica che proprio le aziendestate le principali beneficiarie dei corposivaratidelchestati “efficaci nello stabilizzare l’economia”, riconosce il nuovo esecutivo. Il capitolo dedicato ai provvedimenti adottati nel 2020 dal Conte 2 non lascia spazio a dubbi su chi abbia ricevuto ...