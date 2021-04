Neanche Italia Viva appoggia la mozione di sfiducia al ministro Speranza (Di venerdì 16 aprile 2021) Ne rimarrà soltanto uno: Fratelli d’Italia. Anche Italia Viva, nonostante le accese critiche nei confronti del ministro della Salute, non voterà a favore della mozione annunciata da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia. A comunicarlo, attraverso la sua consueta E-news, è stato Matteo Renzi che ha ribadito alcune perplessità sulle decisioni prese nel corso dei mesi (e non solo gli ultimi, visti i precedenti), ma ha detto non alla sfiducia Speranza. Al momento, dunque, solo il partito di Giorgia Meloni – che non a caso è all’opposizione – cavalca quest’onda. sfiducia Speranza, arriva l’altolà di Matteo Renzi Gia ieri, la notizia della mozione di sfiducia nei confronti del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Ne rimarrà soltanto uno: Fratelli d’. Anche, nonostante le accese critiche nei confronti deldella Salute, non voterà a favore dellaannunciata da Giorgia Meloni e da Fratelli d’. A comunicarlo, attraverso la sua consueta E-news, è stato Matteo Renzi che ha ribadito alcune perplessità sulle decisioni prese nel corso dei mesi (e non solo gli ultimi, visti i precedenti), ma ha detto non alla. Al momento, dunque, solo il partito di Giorgia Meloni – che non a caso è all’opposizione – cavalca quest’onda., arriva l’altolà di Matteo Renzi Gia ieri, la notizia delladinei confronti del ...

