‘ndrangheta in Toscana, le accuse ai politici indagati: “Il braccio destro di Giani gestiva i rapporti per lo smaltimento illegale dei rifiuti” (Di venerdì 16 aprile 2021) Un sistema di convenienze economiche e politiche che lega alcuni imprenditori del comparto conciario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, amministratori locali, consiglieri ai vertici della Regione e anche la ‘ndrangheta calabrese. C’è tutto questo nello scandalo sullo smaltimento illegale di rifiuti che ha travolto la Toscana, fino a toccare uno degli uomini più vicini al presidente della Regione, Eugenio Giani, come il suo capo di gabinetto Ledo Gori, descritto dai pm Eligio Paolini e Giulio Monferini della Direzione distrettuale antimafia (Dda) fiorentina, riportate dal Tirreno, come l’anello di congiunzione tra il malaffare e la politica. Gori, che risulta indagato per corruzione, è in rapporti stretti con alcuni membri dell’Associazione Conciatori del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Un sistema di convenienze economiche e politiche che lega alcuni imprenditori del comparto conciario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, amministratori locali, consiglieri ai vertici della Regione e anche lacalabrese. C’è tutto questo nello scandalo sullodiche ha travolto la, fino a toccare uno degli uomini più vicini al presidente della Regione, Eugenio, come il suo capo di gabinetto Ledo Gori, descritto dai pm Eligio Paolini e Giulio Monferini della Direzione distrettuale antimafia (Dda) fiorentina, riportate dal Tirreno, come l’anello di congiunzione tra il malaffare e la politica. Gori, che risulta indagato per corruzione, è instretti con alcuni membri dell’Associazione Conciatori del ...

