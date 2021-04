NBA, ecco i risultati della notte (Di venerdì 16 aprile 2021) Quattro le partite nella notte NBA, ecco i risultati: Milwaukee batte Atlanta, i Warriors si impongono sui Cavs, vittoria dei Celtics contro i Lakers ed ennesimo successo per i Suns, che hanno la meglio sui Kings. Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks Ad aprire la serata è Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks. Il big match della Eastern Conference ha visto i Bucks portare a casa la vittoria con il risultato finale di 120-109. Decisiva la prestazione di Holiday, 23 punti, 7 rimbalzi e la sua solita solidità difensiva. Bene anche Brook Lopez con 19 punti e 12 rimbalzi. A sigillare il successo di Milwaukee i 44 punti realizzati dalla second unit. Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers Non si ferma più Golden State: 119-101 contro Cleveland, in quella che negli scorsi anni è stata la rivalità che ha acceso le Finals NBA. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Quattro le partite nellaNBA,: Milwaukee batte Atlanta, i Warriors si impongono sui Cavs, vittoria dei Celtics contro i Lakers ed ennesimo successo per i Suns, che hanno la meglio sui Kings. Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks Ad aprire la serata è Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks. Il big matchEastern Conference ha visto i Bucks portare a casa la vittoria con il risultato finale di 120-109. Decisiva la prestazione di Holiday, 23 punti, 7 rimbalzi e la sua solita solidità difensiva. Bene anche Brook Lopez con 19 punti e 12 rimbalzi. A sigillare il successo di Milwaukee i 44 punti realizzati dalla second unit. Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers Non si ferma più Golden State: 119-101 contro Cleveland, in quella che negli scorsi anni è stata la rivalità che ha acceso le Finals NBA. ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA ecco Il campione del basket Usa. Kanter: La mia sfida: i diritti negati in Turchia Prendere rimbalzi è qualcosa che sa fare egregiamente Enes Kanter, 28 anni, superstar dell'NBA di ... Ecco perch devo essere la voce di chi non ha voce". Enes Kanter sa che la libertà ha un prezzo che ...

Kronos cammina insieme alla Reale Mutua Basket Torino ...star europee del parquet di tutti i tempi e tra i primi capaci di fare il grande salto verso l'NBA. ...rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua? Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco ...

I Suns non si fermano più: ecco come hanno steso i Kings

NBA, Anthony Davis torna ad allenarsi: ecco quando potrebbe rientrare Si avvicina il ritorno di Anthony Davis: il lungo ha quasi smaltito il problema al tendine d’Achille e al polpaccio ed è pronto a dare manforte ai suoi per questo spezzone finale di regular season. Il ...

