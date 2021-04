Nasce il Memoriale della Resistenza italiana | online 500 testimonianze dei partigiani

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Un Memoriale della Resistenza italiana, un “mosaico”, un “affresco corale” e “sincero” che costituirà “la prima pietra” del Museo nazionale della Resistenza che sorgerà a Milano. Cinquecento le testimonianze dei partigiani e delle partigiane raccolte e editate da Laura Gnocchi e Gad Lerner che verranno pubblicate online in più tappe, a partire dal prossimo 19 aprile, in occasione delle celebrazioni dell’Anpi del 25 aprile, con l’uscita delle prime 150 interviste sul sito www.noipartigiani.it.

