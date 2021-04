Nardella: Pitti Immagine sarà la prima fiera in presenza, dopo gli annunci di Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) Possiamo finalmente annunciare con gioia che Pitti Immagine si potrà svolgere in presenza, esulta Nardella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Possiamo finalmenteare con gioia chesi potrà svolgere in, esultaL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Pitti Non solo ristoranti all'aperto. Dal 26 aprile ripartono musei, cinema e teatri ... e il mio primo pensiero e la nostra gratitudine vanno al Sindaco di Firenze Dario Nardella, che si ... perorando la causa dei saloni di Pitti Immagine come emblema e caso concreto della necessità di ...

Pitti Immagine in presenza, prima fiera dopo le chiusure Nardella: "Sarà la prima fiera internazionale dopo le chiusure. Firenze apripista dei grandi eventi fieristici internazionali per un rilancio della moda, dell'economia e del turismo" Credits

Dal 26 aprile riaprono musei, cinema e teatri in zona gialla L’Italia finalmente si appresta a riaprire i luoghi della cultura. Privilegiate le attività all’aperto, da luglio poi riprendono le fiere. Sperando sia l'ultimo stop&go ...

