Napoli | ecco la nuova maglia firmata Marcelo Burlon | esordio contro l’Inter – FOTO

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilha presentato lae creata dallo stilista. Gli azzurri la indosseranno già domenica seraDopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata questa mattina l’ufficialità delladele creata dallo stilista. Tramite un comunicato, il club partenopeo ha presentato lacollaborazione. «County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC...

Advertising

AleZino2 : @Mr_Mrk1 @Azzurraluna410 @sscnapoli aaaah ecco perché la critica e tanta rabbia. ?? sei un odiatore del presidente.… - sportli26181512 : Napoli, che novità: contro l'Inter ecco le maglie di Marcelo Burlon: Napoli, che novità: contro l'Inter ecco le mag… - gabbianismo : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, ecco la nuova maglia 2021/22 firmata Burlon. Esordio già contro l'Inter, domenica - TuttoMercatoWeb : Napoli, ecco la nuova maglia 2021/22 firmata Burlon. Esordio già contro l'Inter, domenica - _SiGonfiaLaRete : #MarceloBurlon x #SSCNapoli, annunciata la collaborazione: ecco il comunicato della società -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ecco

Dopo tre partite giocate siamo appaiati in classifica a sei punti con il medesimo percorso di vittorie e sconfitte (entrambe sconfitte dalla capolista Cesport)., ancora una volta, ...Inter, domenica sera i nerazzurri saranno ospiti deldi Gattuso . Da ora alla fine ogni match è decisivo per lo scudetto come asserito dallo ... ulla fascia destraHakimi , mentre a sinistra, ...Polemiche per la designazione di Mazzoleni a Var. Ecco quanto si si legge sul quotidiano torinese: 'Mazzoleni al Var di Inter-Napoli e il popolo azzurro insorge sui social. Sull'edizione odierna del q ...Nella giornata di ieri, 15 aprile, sono stati effettuati 1520 tamponi. Abbiamo registrato 60 nuovi casi di positivi al coronavirus e 96 negativizzazioni. Il tasso di positivi si attesta ...