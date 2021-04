Napoli, caos alla Mostra d’Oltremare: finti disabili pretendono il vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande caos alla Mostra d’Oltremare durante la giornata di ieri dove erano stati convocati soggetti fragili e disabili. Si sono presentate molte persone che però non avevano queste caratteristiche come sottolinea l’Asl Napoli 1 Centro. Ricordiamo, afferma l’Asl in un comunicato, che “nel rispetto di quanto elencato dal “Piano regionale Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV- 2/COVID19”, aggiornato al mese di marzo, i vulnerabili sono “persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di covid19”, ovvero ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Grandedurante la giornata di ieri dove erano stati convocati soggetti fragili e. Si sono presentate molte persone che però non avevano queste caratteristiche come sottolinea l’Asl1 Centro. Ricordiamo, afferma l’Asl in un comunicato, che “nel rispetto di quanto elencato dal “Piano regionale Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV- 2/COVID19”, aggiornato al mese di marzo, i vulnerabili sono “persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di covid19”, ovvero ...

repubblica : Vaccini, caos alla Mostra d'Oltremare di Napoli: 'File a causa di chi si è registrato come disabile e non ha voluto… - anteprima24 : ** #Napoli, caos alla Mostra d'Oltremare: finti disabili pretendono il vaccino ** - Virus1979C : ( tutto prevedibile) #Covid a scuola, contagi in 25 istituti a Napoli e i presidi denunciano: «È caos con le nuove… - SiamoPartenopei : Caos Lega, Dal Pino può denunciare il Napoli ed i 6 club che hanno chiesto le dimissioni - infoitsport : Caos Lega, Dal Pino può denunciare il Napoli ed i 6 club che hanno chiesto le dimissioni -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli caos CorSera: Sette club chiedono le dimissioni di Dal Pino, è caos in Lega Il Napoli e altro sei club contro la media company per i diritti TV, chiedono le dimissioni di Dal Pino. Il numero 1 della Lega può denunciarli: è caos!

Covid a scuola, contagi in 25 istituti a Napoli e i presidi denunciano: 'È caos con le nuove norme' Tra le 97 scuole primarie, istituti comprensivi e secondarie di primo grado di Napoli finora quelle con almeno un caso di positività sono 25, ovvero un quarto del totale. A preoccupare non è il numero di positivi, ancora basso per far impennare la curva dei contagi, ma la nuova ...

Napoli, finti disabili pretendono il vaccino: caos alla Mostra d’Oltremare Queste persone, che non presentavano i requisiti per l'appartenenza alla categoria fragile, con atteggiamenti violenti hanno messo a rischio l'incolumità degli operatori sanitari e altri cittadini ...

Caos Serie A: “Irrevocabile sfiducia” a Dal Pino Sette club di Serie A scrivono al presidente di Lega. Tra questi c’è anche l’Atalanta È caos in Serie A dopo la lettera che sette club del massimo campionato nazionale (tra cui anche l’Atalanta) hanno ...

Ile altro sei club contro la media company per i diritti TV, chiedono le dimissioni di Dal Pino. Il numero 1 della Lega può denunciarli: èTra le 97 scuole primarie, istituti comprensivi e secondarie di primo grado difinora quelle con almeno un caso di positività sono 25, ovvero un quarto del totale. A preoccupare non è il numero di positivi, ancora basso per far impennare la curva dei contagi, ma la nuova ...Queste persone, che non presentavano i requisiti per l'appartenenza alla categoria fragile, con atteggiamenti violenti hanno messo a rischio l'incolumità degli operatori sanitari e altri cittadini ...Sette club di Serie A scrivono al presidente di Lega. Tra questi c’è anche l’Atalanta È caos in Serie A dopo la lettera che sette club del massimo campionato nazionale (tra cui anche l’Atalanta) hanno ...