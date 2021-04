Napoli, altro che ritorno in classe: “C’è la muffa, state a casa” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le scuole superiori verso la riaperture (almeno al 50%) a partire da lunedì 19 aprile, a Napoli c’è già un liceo che si tira indietro perché impossibilitato a garantire lo svolgimento della didattica in presenza. Si tratta del Liceo Francesco Sbordone di Napoli di via Vecchia S. Rocco nella zona dei Colli Aminei. La dirigente scolastica ha infatti diffuso una circolare in cui spiega che “per completare alcuni interventi di rimozione di muffe” e per ripristinare gli intonaci “a seguito delle infiltrazioni nelle aule” sarà necessario tenere chiusa la scuola “presumibilmente per tre settimane”, a partire da lunedì 19 aprile. Niente ritorno in classe nonostante la scuola fosse chiusa da più di un mese per via della zona rossa, partita lo scorso 8 marzo. “Non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le scuole superiori verso la riaperture (almeno al 50%) a partire da lunedì 19 aprile, ac’è già un liceo che si tira indietro perché impossibilitato a garantire lo svolgimento della didattica in presenza. Si tratta del Liceo Francesco Sbordone didi via Vecchia S. Rocco nella zona dei Colli Aminei. La dirigente scolastica ha infatti diffuso una circolare in cui spiega che “per completare alcuni interventi di rimozione di muffe” e per ripristinare gli intonaci “a seguito delle infiltrazioni nelle aule” sarà necessario tenere chiusa la scuola “presumibilmente per tre settimane”, a partire da lunedì 19 aprile. Nienteinnonostante la scuola fosse chiusa da più di un mese per via della zona rossa, partita lo scorso 8 marzo. “Non ...

Advertising

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - marcello_for : RT @RadioSavana: Scene di delirio in centro vaccinale a Napoli. Cittadini ammassati uno sopra l'altro in attesa della dose vaccino. Coloro… - FsSenni : RT @RadioSavana: Scene di delirio in centro vaccinale a Napoli. Cittadini ammassati uno sopra l'altro in attesa della dose vaccino. Coloro… - Toni03890305 : RT @RadioSavana: Scene di delirio in centro vaccinale a Napoli. Cittadini ammassati uno sopra l'altro in attesa della dose vaccino. Coloro… -