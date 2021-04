My octopus teacher: la storia – bellissima – dell’amicizia tra sub e un polpo che aspira all’Oscar (Di venerdì 16 aprile 2021) Scivolava veloce nell’acqua limpida che bagna il Sudafrica e fra mille piroette sembrava accarezzare le mani del fotografo subacqueo che l’ha ripresa in un quotidiano gioco di incontri. Un’amicizia che, alla fine, durerà un intero anno. Il polpo femmina protagonista di My octopus teacher, documentario originale Netflix diretto da Pippa Ehrlich and James Reed, vincitore nella categoria documentari dei Bafta Awards 2021 e già in odore di vittoria alla prossima edizione degli Oscar 2021, per un anno è stata amica, confidente e compagna di giochi di Craig Foster, un video reporter naturalista che l’ha incontrata nel dicembre di una decina di anni fa facendo immersioni al largo della costa di False Bay. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Scivolava veloce nell’acqua limpida che bagna il Sudafrica e fra mille piroette sembrava accarezzare le mani del fotografo subacqueo che l’ha ripresa in un quotidiano gioco di incontri. Un’amicizia che, alla fine, durerà un intero anno. Il polpo femmina protagonista di My octopus teacher, documentario originale Netflix diretto da Pippa Ehrlich and James Reed, vincitore nella categoria documentari dei Bafta Awards 2021 e già in odore di vittoria alla prossima edizione degli Oscar 2021, per un anno è stata amica, confidente e compagna di giochi di Craig Foster, un video reporter naturalista che l’ha incontrata nel dicembre di una decina di anni fa facendo immersioni al largo della costa di False Bay.

corkscrew_7 : @BabbeoMatteo Grazie!! Me lo guardo stasera che non sapevo cosa vedere. Allora io ti consiglio (se non l'hai già visto)'the octopus teacher' - Grouchoromano : Era uno sguardo d'amore: #Ilmioamicoinfondoalmare (#TheOctopusTeacher - P.Ehrlich, J.Reed) - FraLauricella : RT @FraLauricella: #OscarNoms Su @NetflixIT My Octopus teacher – nomination: Miglior documentario. La strana amicizia fra un polpo e un p… - aleandreotti : Il mio amico in fondo al mare (My Octopus Teacher): recensione film Netflix - nonfaretardi : Ho scoperto che la mia donna ideale è un polpo. (La mia amica in fondo al mare. Candidato agli Oscar 2021. Su Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : octopus teacher BAFTA 2021: trionfano agli Oscar inglesi Nomadland e Promising Young Woman ... Nomadland MIGLIORE FILM BRITANNICO: Promising Young Woman MIGLIORE ESORDIO: His House MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE: Another Around MIGLIORE DOCUMENTARIO: My Octopus Teacher MIGLIOR FILM D'...

Bafta 2021, tutti i vincitori e un solo grande successo ("Nomadland") ... Ike Newman Lizard " Akinola Davies, Rachel Dargavel, Wale Davies Lucky Break " John Addis, Rami Sarras Pantoja Miss Curvy " Ghada Eldemellawy MIGLIOR DOCUMENTARIO: My Octopus Teacher Collective ...

Bafta 2021: i beauty look più belli delle star Ma a rapire, del suo look, è stata la bubble ponytail, la coda del momento, super gettonata sui social (e non solo). Dalle onde dal piglio rétro di Gugu Mbatha-Raw agli chignon spettinati di Niamh Alg ...

Il mio amico in fondo al mare, recensione del docu-film di Craig Foster La recensione di "Il mio amico in fondo al mare", docu-film targato Netflix, all’insegna di un’amicizia inedita e dolcissima ...

