MotoGP | Valentino Rossi e il Team Petronas in cerca di risposte nelle libere a Portimao Marc Marquez | il ritorno

(Di venerdì 16 aprile 2021) Si comincia. Dopo che Losail (Qatar) è stata il punto di riferimento per la, spetta a(Portogallo) prendersi la scena. Lungo i saliscendi lusitani, i centauri dovranno guidare in maniera tale da trovare un equilibrio su una pista molto tecnica e difficile da interpretare: le sequenze miste e veloci, infatti, non consentiranno ai piloti di respirare e pertanto nulla potrà essere lasciato al caso. Le provedel day-1, dunque, saranno importanti proprio per questo: arrivare pronti alle qualifiche di domani e soprattutto alla gara domenicale. Sarà un weekend importante pere ilnella sua interezza. Il “Dottore”, reduce dai non troppo brillanti GP in Qatar, vuol riscattarsi e uscire dalla crisi. Il degrado eccessivo, ...

Rossi: 'Pista spettacolare' L'analisi Petronas in difficoltà, problemi di set - up per i due piloti Positivo anche: 'Sono contento di tornare in Europa. Portimao è un tracciato fantastico, ...