MotoGP | risultati prove libere 2 GP Portogallo 2021 | primo Bagnaia | Marquez sesto

(Di venerdì 16 aprile 2021) La seconda sessione delledel Gran Premio delha visto uno scatenato Francesco(Ducati) chiudere con il miglior crono (1:39.866), a soli 38 millesimi di distanza dalla Yamaha del francese Fabio Quartararo. Terzo posto per Joan Mir (+0.419) davanti a Rins e Miller. Ottima prova per Marcche ha lanciato altri segnali positivi al suo ritorno, scalando la classifica all’ultimo giro e chiudendo in sesta posizione a +0.473. LA CLASSIFICA 1. 63 F.1:39.866 2. 20 F. QUARTARARO +0.038 3. 36 J. MIR +0.419 4. 42 A. RINS +0.462 5. 43 J. MILLER +0.470 6. 93 M.+0.473 7. 12 M. VIÑALES +0.560 8. 5 J. ZARCO +0.624 9. 88 M. OLIVEIRA +0.726 10. 30 T. NAKAGAMI +0.745 15. V. ROSSI SportFace.

delle Libere 2 1 F. BAGNAIA 1:39.866 2 F. QUARTARARO +0.038 3 J. MIR +0.419 4 A. RINS +0.462 5 J. MILLER +0.470 6 M. MARQUEZ +0.473 7 M. VINALES ...In sella alla sua nuova moto, la Petronas , non stanno arrivando isperati. Cosa che invece non accade in Yamaha , in cui Maverick Vinales e Fabio Quartarao volando e vincono. Stessa casa ...Il Motomondiale 2021 ha visto proseguire oggi, venerdì 16 aprile, il fine settimana del GP del Portogallo, con la seconda sessione delle prove libere che si sono disputate a Portimao, valide per la te ...Il Motomondiale 2021 ha visto proseguire oggi, venerdì 16 aprile, il fine settimana del GP del Portogallo, con la seconda sessione delle prove libere che si sono disputate a Portimao, valide per la te ...